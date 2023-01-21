Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что каждая публичная фигура и нашем информационном пространстве – это не только статус и пост, но и личность, простой человек.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, когда мы говорим о любой публичной фигуре, здесь есть 2 аспекта. В пример он приводит Арестовича, который 10 месяцев войны исполнял свою социальную роль, но в то же время остается личностью. Как объясняет эксперт, это нужно разделять, поскольку у большинства людей есть некое мифическое неосознанное предположение: чем выше стоит человек, тем он должен быть чище, божественнее.

«Это такое ожидание: чем выше человек, тем он должен быть чище. Поэтому мы с удивлением обнаруживаем, что вот человек на высокой должности, а он какой-то человек, как мой сосед со странностями. Это понятно, что люди – есть люди, а есть статус и должность», - подчеркивает Олег Хомяк.

Что касается роли Арестовича, рассуждает эксперт, то на протяжении 10 месяцев войны он исполнял информационную функцию, но не совсем. Как объясняет гость программы, есть много именно информационных экспертов, которые на «Фейсбуке» пишут длинные посты о ситуации на фронте. Тем не менее, констатирует он, эти посты не популярные, потому что они длинные, а информация на самом деле никому не нужна.

«Массовый потребитель все-таки ждет чего-то, что сделает его жизнь лучше и понятнее. То, что делал Алексей, – это, по сути, работа с массовым сознанием в тяжелейшей ситуации. Он создавал образ, имидж управляемости процесса своей легкостью, типа поверхностностью, добавлял, что мы выдержим, прорвемся и так далее», - заключает Олег Хомяк.

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