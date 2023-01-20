Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что многие страны поддерживают быстрое окончание войны, поэтому поставляют много вооружения Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Надо, чтобы мы понимали геополитическую ситуацию, связанную напрямую с поставками вооружения в Украину. Есть два диаметрально противоположных подхода к поставкам вооружения», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, первый подход подразумевает быстрый разгром россии. Соответственно, как отметил Александр Кочетков, страны, которые поддерживают этот подход, быстро поставляют в Украину все необходимое вооружение в таком количестве и такого качества, чтобы мы как можно быстрее справились с агрессором.

«Есть другая противоположная концепция. Это то, что недоимперию нужно душить постепенно таким образом, чтобы беды от войны, затеянной россией, почувствовали абсолютно все, чтобы все в россии почувствовали экономические трудности, проблемы с продовольствием, проблемы с управленческим хаосом», - заявил Александр Кочетков.

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