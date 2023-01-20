Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что Арестович эти 10 месяцев работал с массовым сознанием украинцев и успокаивал их, он взял на себя ответственность за информацию.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Если говорить о больших группах людей, то там такой возникает феномен, актуализируется массовое сознание. Ты не можешь с массовым сознанием провести психотерапию. Индивидуально я могу с тобой поработать, а в массовом сознании можно только перепрограммировать, вставлять какие-то образы, блоки. Это все равно, что ты общаешься с маленькими детьми или животными», - объясняет Олег Хомяк.

По словам эксперта, в массовом сознании нету интеллекта, там преобладают инстинкты и образная работа. В частности, рассказывает он, массовое сознание – это когда ты заходишь на «Фейсбук» с мыслями, что все это бред, но начинаешь читать, что там понаписали, и уже сомневаешься.

«И люди этого не замечают, это втягивает очень сильно. Массовые эффекты на самом деле страшные, потому что они не контролируемые разумом, это паника, это все эти революционные погромы, убийства массовые. Этим нужно управлять», - констатирует Олег Хомяк.

Именно Арестович, утверждает он, и играл такую роль успокоителя. В то же время, добавляет гость программы, его за это можно и критиковать, поскольку люди считают, что аморально не открывать им всем правды. По словам эксперта, можно понять и ту, и ту точку зрения, но кто-то должен был взять на себя ответственность за информацию, и эта ответственность имеет свою цену.

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