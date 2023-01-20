Военный Святослав Дубина сообщил, что даже если россия распадется после войны, останутся люди, которые будут требовать реванша.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Даже если российская федерация распадется на мелкие кусочки, но не произойдет очищение российского народа, признание своей вины, своих преступлений, совершенных в течении последних восьми с лишним лет в отношении Украины и украинских граждан, то зло опять переродится», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, даже если мы сегментируем российскую федерацию на отдельные части, то все равно сохранится кусочек империи зла, который будет требовать реванша и возмездия. Как отметил Святослав Дубина, мы опять зайдем в очередной круг войны, военных преступлений, поэтому зло сразу надо наказать.

«Более того, это важно для всего мирового сообщества. Никто не имеет права нарушать международные соглашения, международные договора. Любое такое зло, любые такие нарушения должны быть наказаны, должен быть суд над военными преступниками», - заявил Святослав Дубина.

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