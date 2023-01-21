Военный Святослав Дубина сообщил, что все виновные в трагедии в Днепре прекрасно понимали, куда летит ракета.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Был когда-то Мюнхенский террористический акт, когда подорвали израильских спортсменов. В результате часть террористов была сразу ликвидирована, а еще часть террористов была установлена израильскими спецслужбами и тоже потом была ликвидирована», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, тогда показательно было продемонстрировано, что будет с теми террористами, которые убивают мирных граждан. Как подчеркнул Святослав Дубина, такая же судьба должна настичь виновных в трагедии в Днепре. Уже установлены их личности, и все они прекрасно знали, куда летит ракета и какими будут последствия этого удара.

«Пришло время задуматься об этом. Если мы хотим обеспечить безопасность наших граждан, нам нужна не только ПВО, нам нужно не только уничтожать носителей этих ракет, но нам нужно уничтожать и конкретных людей, которые участвуют в террористических актах. Иначе эти террористические акты продолжатся», - заявил Святослав Дубина.

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