Юрист Александр Чебаненко сообщил, что Украина хоть и не ратифицировала Римский устав, однако может обратиться в Международный уголовный суд.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Мы постепенно переходим уже к вопросу привлечения к ответственности на постоянной основе. Как же все-таки их (русских – Ред.) привлекать к ответственности? Необходимо создание такого международного суда, который имел бы полную юрисдикцию по привлечению к ответственности за тяжкие преступления», - сообщил Александр Чебаненко.

По словам юриста, эти функции выполняет Международный уголовный суд, который существует с 2002 года. Этот суд, как отметил Александр Чебаненко, был создан по соглашению более 100 стран мира, подписавших Римский устав. Украина хоть не ратифицировала Римский устав, однако вправе обратиться в Международный уголовный суд в специальном порядке.

«Это Украина и сделала уже дважды: по ситуации на Майдане и в Крыму и по ситуации уже по Донбассу», - добавил Александр Чебаненко.

Как писала ранее Politeka, более вероятен: у путина и Лукашенко новый план наступления на Украину, что известно.

Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак рассказал, где Украина должна презентовать свою формулу мира: «Это правильная идея».