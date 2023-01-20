Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно восьмой ступени к общественному счастью украинцам следует контролировать собственную агрессию друг к другу, но врагу давать достойный отпор.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас Украина находится под давлением российской агрессии, российские фашисты под руководством своего гада путина оккупировали часть украинских земель и убили тысячи украинских граждан с женщинами и младенцами. российская агрессия побуждает к сопротивлению, которое украинцы смело демонстрируют. На руках российских фашистов тона крови, и наша ненависть к ним – святая и справедливая. Разве можно в такой ситуации ставить вопрос об успокоении собственной агрессии? Вы удивитесь – можно и нужно», - рассказывает Олесь Доний.

По словам эксперта, у нас есть третья ступень к общественному счастью «Учись бороться за свои права и свободы», которая говорит о необходимости дать отпор врагу извне. Кроме этого, добавляет он, в этой ступени говорится и о защите права существования нашего государства, права на собственное существование, которое пытается сегодня уничтожить россия.

«А вот внутри украинской нации, внутри украинского общества мы должны развивать философию любви. Конечно, не до врагов. Предатели должны быть наказаны, пока продолжается военное положение, то по условиям военного положения. А вот друг с другом между собой нам стоит учиться общаться», - подчеркивает Олесь Доний.

Как он отмечает, нам следует прекратить все склоки и скандалы, их количество нужно уменьшать и в целом контролировать агрессию. В частности, отмечает идеолог, украинцы эмигрировали и по этим причинам, из-за безысходности и агрессии, а не только из-за низкого социального обеспечения или зарплаты. Следовательно, констатирует он, нам необходимо творить счастливую страну и для этого стоит придерживаться ступени №8 – «Уйми собственную агрессию».

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, почему Украина еще не достигла демократии уровня Западной Европы.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал о том, чего не хватает украинской национальной идее.