Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинцам нужна мировоззренческая реформация, чтобы улучшить свою национальную идею и стать равными среди равных, одной из успешных наций.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я разработал концепцию «25 ступеней к общественному счастью» как основу для мировоззренческой реформации нас, украинцев. Я абсолютно уверен, что и наши достижения, и наши проколы лежат в нас самих, и нам нужно научиться брать лучше всего у других народов, то есть сейчас конкурентный мир. Безусловно, после победы над россией это будет очень актуальный вопрос, но он актуален и сейчас – за что мы боремся и на каких началах мы строим свой украинский мир?», - спрашивает Олесь Доний.

По его словам, мы понимаем, чем плох «русский мир» - понятно, но нужно знать не только наши преимущества над ним, но и понять, почему мы – равные среди равных, чего нам не хватает или почему другие нации добились больших успехов.

«Я проанализировал успех более счастливых наций, некоторые из них так же боролись против российского нашествия, финны потеряли территории, проиграли в войне, но выиграли мир. Это пример одной из самых счастливых наций», – подчеркивает Олесь Доний.

Как рассказывает эксперт, благодаря этому анализу удалось понять, что среди мировоззренческих принципов должна быть природа, образование и другие вещи, которые у нас публицисты и идеологи не вкладывали в национальную идею. По его словам, у нас постоянно говорили только о государстве и языке, но этого мало, хотя эти моменты и необходимы.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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