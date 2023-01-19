Военный Святослав Дубина сообщил, что россия с помощью огромного количества мобилизованных пытается приостановить наступление Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«То есть они реально могут 150-200 тысяч в квартал собрать. Каждый раз, я так понимаю, будет всё сложнее и сложнее набрать этих мобилизованных. Если они будут видеть отрицательное наступление и что, кроме смерти, ничего не несет эта война, то собрать даже в следующий раз там 150-200 тысяч будет сложнее», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, мобилизацию в россии также усложняет то, что огромное количество мобилизованных становится всё сложнее кормить и одевать. Как отметил Святослав Дубина, если посмотреть статистику уничтоженных военных рф от ВСУ, то можно сделать вывод, что каждый квартал украинская армия способна уничтожать всех мобилизованных в рф.

«То есть фактически это то, что они (россия – Ред.) собирают. Таким образом, россия притормаживает наступление украинской армии», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, кто виновен в геноциде украинского народа: «Это военные преступники».

Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина объяснил, благодаря чему Украина способна достигать результатов: «Мы должны делать выводы».