Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что все заявления, сделанные во время заседания ООН, быстро становятся трендами.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«ООН полностью себя дискредитировала как институция надгосударственная с целями и задачами, которые создавались раньше. Они сегодня не в состоянии решать ничего. Они не в состоянии предотвращать войны, они не в состоянии останавливать войны, их никто не боится», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, кроме этого, в ООН есть право вето, и россия с Китаем могут заблокировать любое решение. Но, как подчеркнул Дмитрий Спивак, несмотря на все существенные минусы, ООН – это самая крупная политическая площадка, и все заявления там становятся трендом во всех мировых СМИ.

«И я думаю, что это правильная идея представить там свою формулу мира, чтобы первое лицо Украины, Президент Украины Владимир Зеленский, мог презентовать мировому сообществу позицию Украины, нашу формулу мира», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина объяснил, благодаря чему Украина способна достигать результатов: «Мы должны делать выводы».

Также Politeka сообщала, что Олесь Доний заявил, что большинство российской федерации – не просто имперцы, они готовы нас убивать.