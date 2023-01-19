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Черновицкий политолог Михаил Шморгун, у которого 13 января был проведен обыск, прокомментировал действия Службы безопасности Украины. Напомним, известный эксперт, участник Евромайдана Михаил Шморгун подозревается в публикации пророссийских призывов в социальной сети «ВКонтакте».

Кто такой Михаил Шморгун? — Автор блога «Тонкота любимого автора», остро критикующий коррупцию в черновицких властях. В 2015 году Михаил Шморгун разоблачил «черную бухгалтерию» Партии регионов времен губернатора Михаила Папиева. Эксперту неоднократно угрожали.

После следственных действий СБУ был составлен протокол обыска. В частности, в документе зафиксировано изъятие всех средств связи — телефонов, ноутбука и флешек.

Михаил Шморгун считает, что указанные в определении суда основания для обыска являются «феечными». Ведь известный проукраинский эксперт обвиняется в том, что он открыто и публично поддерживал Россию в группах социальной сети «ВКонтакте», которой Михаил Шморгун в действительности не пользуется.

«Считаю действия следователя и работников СБУ нарушающими мои права и свободы. Они направлены на то, чтобы дискредитировать меня за мою критическую позицию по отношению к местным властям.

Обыск был актом запугивания, а сбор техники и средств связи направлен на то, чтобы я закрыл рот и не критиковал губернатора и мэра за их деятельность. Представители СБУ сделали все возможное, чтобы я не мог вызвать адвоката, считающего умышленным нарушением моих законных прав», — написал Михаил Шморгун в протоколе обыска.

По словам политолога, при проведении обыска сотрудники СБУ превысили свои полномочия. Михаил Шморгун обратил внимание, что сотрудники СБУ силой отобрали телефон и не разрешили вызвать адвоката. Эксперт утверждает, что на него и его семью оказывают давление и запугивание за критику местных властей.

«Во время выполнения следственных действий работники СБУ и следователь испугали мою больную мать, что вызвало у нее приступ паники. Мой отец пытался вызвать полицию и хотел написать заявление о незаконных действиях следователя и представителей СБУ. Он звонил дважды, но в полиции проигнорировали вызовы.

Считаю, что они оказали давление на представителей полиции, чтобы факты их незаконных действий не были задокументированы», — утверждает политолог.

Настоящими мотивами обысков Михаил Шморгун, автор популярного блога «Тонкота любимого автора», считает месть за критику черновицкого городского головы и попытку помешать профессиональной деятельности.

«Цель преследования состоит в том, чтобы физически не позволить транслировать мою позицию СМИ, общаться с коллегами, публично защищать демократию и свободу слова.

Сотрудники СБУ и следователя изъяли мои телефоны, ноутбук, чтобы я не мог высказывать своих размышлений о чиновниках во власти», — подчеркнул эксперт в протоколе обыска.

Отметим, черновицкого политолога, известного своей проукраинской позицией, СБУ обвинила в написании пророссийских комментариев в сети ВКонтакте. Участнику Евромайдана инкриминируется «оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», а также «глорификация представителей незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР»».

Неизвестный в течение нескольких дней в ноябре 2022 года от имени черновицкого политолога распространял в российской сети призывы оккупировать Украину и встречать российские войска с цветами. Михаил Шморгун утверждает, что не пользуется «ВКонтакте» и не имеет отношения к поддельной странице, использующей его имя и фотографию.

Коллеги считают обвинения абсурдными, ведь Михаил Шморгун известен своей открытой проукраинской позицией. Именно он является автором проектов решений о запрете пророссийской партии ОПЗЖ в Черновицком областном, городском и районном советах.

Действия СБУ уже назвали провокацией властей. В сети Facebook десятки журналистов, общественных деятелей и воинов Вооруженных сил Украины выступили в поддержку Михаила Шморгуна.

В Управлении Службы безопасности Украины в Черновицкой области отказались комментировать действия своих подчиненных.

Ранее Михаил Шморгун в своем блоге «Тонкота любимого автора» остро критиковал коррупцию в черновицких властях. В 2015 году Михаил Шморгун разоблачил «черную бухгалтерию» Партии регионов времен губернатора Михаила Папиева. Эксперту неоднократно угрожали.

Также автор антикоррупционных расследований Юлия Глушко и политический аналитик Юрий Романенко прокомментировали преследование черновицкого политолога Михаила Шморгуна.