Последние годы Украина живет в состоянии перманентного форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы): АТО, COVID, полномасштабное вторжение российской федерации, поэтому судебная система имела достаточно времени для исследования форс-мажора, как правового института и наработки единой практики по вопросу его применения.

1. Формальной ссылки в судебном процессе на письмо ТПП недостаточно.

28 февраля 2022 г. ТПП Украины обнародовала официальное письмо относительно удостоверения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), обусловленных военной агрессией РФ против Украины. После обнародования этого письма в судебной практике возросло количество дел, где адвокаты со ссылкой на это письмо, как достаточное доказательство, доказывали, что любое невыполнение обязательства может быть обосновано форс-мажором.

В Постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 17.08.2022 по делу № 922/854/21 сделан вывод:

не достаточна формальная ссылка на письмо ТПП, поскольку суд должен исследовать доказательства в совокупности.

В Постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 19.08.2022 по делу № 908/2287/17 отметил:

сертификат выдается торгово-промышленной палатой за обращением одной из сторон спорных правоотношений (сторон договора), которая (сторона) оплачивает (за исключением субъектов малого предпринимательства) услуги торгово-промышленной палаты. В то же время другая сторона спорного правоотношения (договора) лишена возможности предоставить свои доводы и повлиять на выводы торгово-промышленной палаты.

Такое удостоверение форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) может считаться достаточным доказательством существования форс-мажорных обстоятельств для сторон договора, если они договорились, но не связывает суд в случае возникновения спора между сторонами относительно правовой квалификации определенных обстоятельств как форс -мажорных.

Сертификат торгово-промышленной палаты, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств, не может считаться безоговорочным доказательством их существования, а должен критически оцениваться судом с учетом установленных обстоятельств дела и в совокупности с другими доказательствами (подобные правовые выводы изложены в постановлениях Верховного Суда от 14.02) .2018 по делу № 926/2343/16, от 16.07.2019 по делу № 917/1053/18 и от 25.11.2021 по делу № 905/55/21). Ведь признание сертификата торгово-промышленной палаты безоговорочным и достаточным доказательством существования форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) без предоставления судом оценки другим доказательствам противоречит принципу состязательности сторон судебного процесса.

Следовательно, ссылаясь в судебном процессе на форс-мажор, как на основание для освобождения от ответственности, заинтересованной стороне не достаточно ссылаться только на упоминавшееся выше письмо ТПП от 28 февраля 2022 г., поскольку, оно имеет достаточно абстрактный характер и будет оценено судом с большой вероятностью, как недопустим. Поэтому заинтересованной стороне необходимо предоставить Суду допустимые доказательства в подтверждение обстоятельств форс-мажора в контексте конкретного обязательства.

2. Форс-мажор не презюмируется, а требует доказывания.

В Постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 22.06.2022 по делу № 904/5328/21 отмечено:

«5.49. Форс-мажорные обстоятельства не носят преюдициальный (заранее установленный) характер. При их возникновении сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, должна это доказать. Сторона, которая ссылается на конкретные обстоятельства, должна доказать то, что они являются форс-мажорными, в том числе именно для конкретного случая. Исходя из признаков форс-мажорных обстоятельств, необходимо доказать их чрезвычайность и неотвратимость. То, что форс-мажорные обстоятельства необходимо доказать, не исключает того, что наличие форс-мажорных обстоятельств может быть удостоверено соответствующим компетентным органом.

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В Постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 21.07.2021 по делу № 912/3323/20 отмечено:

«Суды предыдущих инстанций считали, что единственным доказательством существования форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной палаты, впрочем, эта позиция ошибочна. Существование обстоятельств форс-мажора по поводу нарушения/невыполнения обязательств, возникших вследствие заключения договора аренды между резидентами Украины, может приходиться любыми доказательствами».

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 26 октября 2022 г. по делу № 905/857/19 привела развернутое объяснение относительно доказывания форс-мажор:

55. Статьей 10 Закона Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» установлено, что в течение срока действия настоящего Закона единственным надлежащим и достаточным документом, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), имевших место на территории проведения антитеррористической операции , как основания для освобождения от ответственности за невыполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, есть сертификат Торгово-промышленной палаты Украины.

56. Изложенное свидетельствует, что единственный надлежащий документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), имевших место на территории проведения антитеррористической операции, как основания для освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащего исполнения) обязательств – это сертификат, издан в порядке и на основании статьи 141 Закона "О торгово-промышленных палатах в Украине".

57. При этом обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), могут быть подтверждены надлежащими доказательствами, в том числе заключениями экспертов, свидетельскими показаниями. Суд также учитывает основания освобождения от доказывания - обстоятельства, признаваемые участниками дела, обстоятельства, признанные судом общеизвестными и т.д. (ст. 75 ХПК Украины). Следовательно, суд признает наличие форс-мажорных обстоятельств с учетом установленных обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств.

Следовательно, даже при отсутствии сертификата соответствующей ТПП, в судебном процессе можно доказывать факт наступления форс-мажора. Наличие или отсутствие форс-мажора с точки зрения процессуального права - является фактом, который необходимо доказывать ссылающейся на него стороне. Доказательство участник процесса может осуществлять всеми надлежащими и допустимыми доказательствами (выводы экспертов, свидетельские показания) и справка по ТПП является лишь одним из них.

Вместе с тем, анализируя судебную практику по форс-мажору, несмотря на четкость материальной нормы права, достаточно много юристов до сих пор считает форс-мажор универсальной индульгенцией, поэтому отдельно стоит напомнить, что:

1. Форс-мажор не освобождает от обязанности выполнить обязательство, он освобождает исключительно от ответственности за невыполнение обязательства (неустойка в виде штрафа и пени, возмещение ущерба).

Например, если подрядчик из-за действия форс-мажора не осуществил в установленный договором срок поставку, то он освобождается ТОЛЬКО от уплаты неустойки (штрафа и/или пени) и возмещения ущерба, но никоим образом не от обязанности осуществить поставку и других обязанностей. , определяемых договором.

2. Форс-мажор не является основанием для изменения условий договора и освобождения от исполнения обязательства.

Среди судебных дел, связанных с форс-мажором, немало таких, где адвокаты пытались доказывать, что существование обстоятельств форм мажора может быть основанием для внесения изменений в договор по которому возникает обязательство, считая форс-мажор существенным изменением обстоятельств.

Однако форс-мажор (ст.617 Гражданского кодекса Украины) и существенное изменение обстоятельств (ст.652 Гражданского кодекса Украины) являются разными правовыми ситуациями, и ст.652 Гражданского кодекса Украины не применима в случае существования форс-мажора.

Продление срока действия договора в результате форс-мажора возможно только если стороны это прямо указали в условиях договора, или заключили дополнительное соглашение об этом по взаимному согласию сторон уже после возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Достаточно интересны по этому вопросу постановление Верховного Суда от 26 октября 2022 года по делу от 21.08.2022 года по делу № 910/15264/21 и отдельное мнение судьи Кибенко О. по делу № 910/5006/21 от 07 июня 2022 года.

Резюмируя: форс-мажор может быть индульгенцией исключительно на безвозмездную просрочку выполнения взятых на себя обязательств, а не их невыполнение или на внесение изменений в договор о его продлении или расторжении. Однако такая индульгенция возможна при условии, что в случае спора о факте существования форс-мажора в контексте конкретных правоотношений, вы сможете его доказать, учитывая приведенную выше судебную практику Верховного Суда.

Автор Ганчар Ирина, юрист ФК Activitis, адвокат