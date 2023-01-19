В информационном поле идет нагнетание по поводу масштабного наступления оккупационных войск.

“Идет массовое нагнетание по поводу масштабного наступления «вот-вот». В том числе, якобы из Беларуси - на запад Украины. Кремль работает системно, но тупо, спалив изрядное количество своих говорящих голов. Очень многие люди дружно сглатывают страшилки про «большую войну», а главное - они делают это с удовольствием, ибо для массовой коммуникации расчёт на эмоции эффективнее, чем на рацио. Предлагаю моей аудитории через недельку самостоятельно проанализировать кто, как и когда разгонял фейк про «всёпропало уже 15-18 января». И если Вы думаете, что среди таких - только «простые люди», вы сильно ошибаетесь.

Всю войну «страшное наступление из Беларуси» пересылалось, пересылается и, увы, будет пересылаться в чатах весьма ответственных «керівників», - написал у себя в телеграм канале Алексей Арестович.

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