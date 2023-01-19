Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинцам следует не только критиковать власть, пусть и справедливо, но и отвечать за свой выбор и вообще научиться правильно его выбирать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы с вами часто и справедливо критикуем власть. Вот только за справедливой критикой мы забываем о собственной зоне ответственности. В 1991 году мы выбрали представительную демократию, однако мы до сих пор по большинству показателей отстаем от стран Западной Европы. Наши военные своим героизмом не дают установить власть из москвы, но власть в Киеве не устанавливают из Варшавы, Брюсселя или Вашингтона. Каждый раз это наша с вами власть, и мы ее выбираем», - утверждает Олесь Доний.

Как он рассказывает, в 1991 году он возглавлял Украинский студенческий союз и его подпись была одной из трех подписаний Вячеслава Чорновила. Тем не менее, констатирует эксперт, нация решила по-другому и это ее ответственность. Кроме того, напоминает он, часть украинцев в свое время отдала свои голоса Януковичу. То есть, констатирует идеолог, с умением выбирать себе власть у нас проблемы, а значит, этому стоит учиться.

«Конечно, проблема в том, что у украинской демократии не было тягости. Пребывание в авторитарных монархиях или тоталитарном псевдосоциалистическом государстве не способствовало этому умению», - объясняет Олесь Доний.

С другой стороны, отмечает он, следует оставить жалобы на власть и вспомнить, что украинцы – не русские, у нас нет царя, который все решает. Мы, подчеркивает идеолог, люди свободные, а потому сами отвечаем за собственный выбор.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что нельзя исключать определенных персонажей из-за их этнического происхождения.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что путин на самом деле борется в идеологическом плане со Сталиным и Лениным.