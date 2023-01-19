Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что актеры и певцы, которые словами поддерживают войну, - тоже виновники геноцида украинского народа.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть категории разных видов поведения во время войны. Низшая категория – это сами военные преступники, то есть те, кто творит геноцид украинского народа. В их число входят политическое руководство рф, все военные, все те, кто выпустил ракету Х-22 по Днепру, все воины российские, которые были в Буче», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, в этой же низшей категории все российские пропагандисты, которые поддерживают агрессию рф. В следующей категории находятся все те, кто способствует геноциду украинского народа. Сюда относятся, как отметил Михаил Шейтельман, военные, которые, например, загружают поезда боеприпасами для отправки на Донбасс.

«Дальше есть те, кто поддерживает геноцид. Например, актеры, которые поют там песни, которые поддерживают словами просто геноцид», - заявил Михаил Шейтельман.

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