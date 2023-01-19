Военный Святослав Дубина сообщил, что украинский народ должен понять, что только благодаря консолидации возможно достичь результатов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас мы опять свою борьбу за свободу, свои права, независимость, за лучшую жизнь возлагаем на кого-то и, по большому счету, ждем, что ВСУ сначала расправятся с внешним врагом, а потом наведут порядок в Украине. Я не считаю, что мы должны из этого делать такой вывод», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, украинское общество во время войны должно сделать вывод, что только благодаря консолидации возможно достичь желаемых результатов. Как отметил Святослав Дубина, сейчас не надо сидеть и ждать, что ВСУ придут и наведут порядок в других институциях, надо начинать самим действовать.

«Надо понять, что благодаря именно вызовам, которые приняло общество, благодаря действиям государственных институций и правильному избранию менеджмента мы получили такой результат», - заявил Святослав Дубина.

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