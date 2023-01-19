Политолог Руслан Бизяев рассказал, что полтора года назад западные аналитики ошиблись по поводу будущих войн, ведь сегодня мы видим войну не искусственного интеллекта, а все еще человека.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Западный фронт? Зачем США перебрасывают тяжелую технику и вооружение на территорию Польши? На этой неделе прошла информация, что Соединенные Штаты перебрасывают на восточные границы Польши 1250 единиц тяжелой бронетехники. Сюда входят танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли» последней модификации, бронетранспортеры и т.д.», – рассказывает Руслан Бизяев.

Как он вспоминает, ближайшая ротация техники из Соединенных Штатов в Европу наблюдалась во время маневров НАТО, так называемых скандинавских маневров НАТО, на которых страны НАТО моделировали возможный военный конфликт на территории Европы.

Помним, добавляет эксперт, чем закончилось обучение, помним, какие сделали выводы. Тем не менее, констатирует он, большинство этих выводов перечеркнуло ходом российско-украинской войны, поэтому и не зря британский Генеральный штаб на основе анализа первых 10 месяцев войны будет где-то частично, а где-то полностью менять свою военную доктрину.

«Как казалось еще полтора года тому назад военным аналитикам на Западе, войны будущего – это будут войны искусственного интеллекта, а уже потом человека. Но не так получилось, как думалось. Даже новейшие достижения военно-технического прогресса не нивелировали сущность человека в поле боя. Теперь от индивидуальных качеств бойца, от подготовки бойца зависит не меньше, а иногда даже больше, чем от тактико-технических характеристик той или иной техники, того или иного вида вооружений», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что сегодня следует достроить ветровые и солнечные станции.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что нам следует изменить свое отношение к украинской истории.