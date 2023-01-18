Политик и общественный деятель сообщил, что Пригожин выходит за определенные рамки и в своих сообщениях унижает путинскую армию.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я абсолютно убежден, что в тоталитарной системе государства невозможны какие-либо самостоятельные системные ходы без вождя. Я все-таки склоняюсь к тому, что это согласовано с путиным», - сообщил Николай Томенко.

По словам политика, тем не менее, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин все же выходит за определенные рамки и создает впечатление, будто «вторая армия мира» способна воевать только благодаря навербованым им зекам. Как отметил Николай Томенко, из всех сообщений, распространяемых Пригожиным, создается впечатление, будто российская армия ни на что не способна, и только благодаря его вагнеровцам есть хотя бы какие-то успехи.

«Но это не просто армия зеков, это подразделение террористическое, нужно их однозначно позиционировать как террористов. И абсолютное большинство из них находится в ходе боевых действий под влиянием наркотических или других специальных препаратов. В нормальном состоянии человек так не действует во время боевых действий, как они действуют», - заявил Николай Томенко.

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