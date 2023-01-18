Идеолог Олесь Доний объяснил, что путин на самом деле борется в идеологическом плане со Сталиным и Лениным, поскольку они в российском прошлом были не просто государственниками, а еще и идеологами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«У него (ред. – путина) появились новые черты: ему захотелось остаться в истории не только временным руководителем, а символом. Я об этом заметил, когда он написал статью об Украине. Позорную статью, ужасную статью. Перед войной фактически за год», - рассказывает Олесь Доний.

По мнению эксперта, путин хочет остаться в истории идеологом и сейчас соперничает с Лениным и Сталиным. Как он замечает, соревнование идет не с Петром I и Екатериной II, потому что они были только государственниками, а Сталин и Ленин – идеологами, они писали статьи.

«Государственное дело Ленина и Сталина разрушено, а их статьи остаются в будущем и они могут быть указателями для гадов, что делать дальше. Вот и там он заложил идейный фундамент для уничтожения со стороны российской федерации Украины», - констатирует Олесь Доний.

То есть, объясняет идеолог, эту статью путин написал как указатель потомкам: Украину нужно уничтожить – это слова идеолога. Соответственно, говорит он, возникает вопрос, какую славу хочет президент россии, но рискует снискать геростратову.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что нам следует изменить свое отношение к украинской истории.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, кто такие украинцы.





