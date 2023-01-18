Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что из-за дефицита электроэнергии Украине нужны трансформаторы из Европы, но доставить их не так просто.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Еще в октябре и ноябре мы экспортировали электроэнергию где-то на 600 миллионов гривен. Сейчас мы импортируем электроэнергию, потому что у нас нет генерации», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, сегодня дефицит электроэнергии в Украине составляет примерно 4-4,5 ГВт из 16, в частности Киеву не хватает электричества где-то на 40%. Следовательно, констатирует эксперт, невозможно сделать так, чтобы у всех граждан был свет.

Дело в том, рассказывает он, что на высоковольтных подстанциях в подвалах стоят по два трансформатора, идеально – по 3, и так было. Но сегодня, констатирует эксперт, они разрушены и подстанции работают на одном трансформаторе, другие уничтожены, поэтому союзники передают Украине трансформаторы.

«Вес трансформатора – 200 тонн. Вы понимаете, как его перевезти? Он еще и высотой больше 5 метров. И нужно, чтобы весь Евросоюз согласовал, что нужно его привезти. Это не так легко сказать, что давайте мы отправим, еще это нужно доставить», - заключает Георгий Биркадзе.

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