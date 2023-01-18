Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня следует достроить ветровые и солнечные станции, поскольку они могли бы помочь справиться с отключениями электроэнергии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как сообщает эксперт, сегодня в Украину поставили 354 тысячи генераторов, общая суммарность которых составляет 1 ГВт, то есть это одна атомная станция. К тому же, добавляет он, цена этих генераторов составляет почти 400 миллионов долларов, поэтому нельзя сказать, что союзники нам не помогают.

Я считаю, что наши партнеры должны помочь нам построить, достроить 350 МВт ветровых станций. Если не ошибаюсь, где-то 450 ГВт ветровых станций вокруг Черного моря, из них 250 ГВт должны быть в Украине. 250 ГВт – это очень много. Поэтому считаю, что сегодня нужно строить и вкладывать деньги в воздушные и солнечные станции», – утверждает Георгий Биркадзе.

По его словам, в 2022 году солнечные станции в Европе произвели на 47% больше электроэнергии, чем в 2020 году. И европейцы, добавляет эксперт, говорят, что в 2023 году они готовы обеспечить 60 ГВт, а это 60 атомных станций.

«Поэтому я считаю, нам сегодня есть куда двигаться. Я считаю, что союзники должны вложить деньги обязательно в ветровые и солнечные станции. Это хорошие инвестирования», - заключает Георгий Биркадзе.

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