Военный Святослав Дубина сообщил, что для уничтожения военных россии Украине необходимо больше высокоточного вооружения.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы отобьем у них желание лезть к нам на нашу территорию, лезть к нам вообще, когда они на уровне инстинктов будут понимать, что зашел в Украину – умер, зашел в Украину – отправился на концерт Кобзона, в пакете приехал домой», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, на сегодняшний день мы должны сделать все возможное, чтобы уничтожить как можно больше военных рф, чтобы отбить у них желание идти в Украину. Как отметил Святослав Дубина, для этого ВСУ нужно больше вооружения, больше высокоточного оружия от западных партнеров.

«Мы сейчас правильно поступаем, что не идем в какие-то контрнаступательные действия, потому что они (россияне – Ред.) сейчас завезли в Украину очередную порцию мяса, и в обороне их выбивать легче», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, появились подробности точного удара ВСУ: «Это были не обычные мобики».

Также Politeka сообщала, что американский военный Гарри Табах рассказал о традиционной российской тактике ведения войны: «Они берут массой».