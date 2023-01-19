Публицист Анатолий Якименко сообщил, что политика очень примитизировалась и решает сейчас чисто утилитарные проблемы народа.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Почему сейчас такое отношение к политикам? Мы действительно должны зафиксировать, поставить диагноз вырождения политики и политиков. Политика очень примитизировалась», – сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, необходимо четко определить, почему сейчас выродилась политика в государстве. Как отметил Анатолий Якименко, все политики выходят из народа, народных масс. И если у народа нет метафизики, отсутствует этика, тогда политика становится утилитарной составляющей их жизни.

«И все формируются по интересам, возникают такие группы, возникает такое понятие, как «корпоративный эгоизм», они даже пробуют делать партии. Они пытаются таким образом структурировать общество. Народ может быть примитивным и очень утилитарным, но у него всегда есть скрытый потенциал», - заявил Анатолий Якименко.

Как отметил публицист, народные массы могут разбудить в себе влечение к этике, избавиться от чисто утилитарной политики и начать решать более глубокие, этические проблемы.

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