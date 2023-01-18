Политический философ Владимир Лупаций сообщил, что Украина должна обратить внимание на сотрудничество с малыми союзами на севере Европы.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Существенная проблема в том, что к большинству союзов, в которых сейчас работает Украина, Украина присоединяется, это не наша инициатива. Когда мы говорим о субъектности внешней политики, а она действительно сейчас выросла, очень важно, чтобы эта субъектность была институализирована», - сообщил Владимир Лупаций.

По словам политического философа, кроме институализации субъектности, Украина должна еще расширить векторы своей внешней политики. В частности, как отметил Владимир Лупаций, Украина присоединяется к союзам только в западном и восточном направлениях, и не обращает внимание на союзы, которые, например, существуют среди северных стран Европы.

«Есть целые регионы, которые остаются без внимания, или они не имеют адекватного формата сотрудничества с Украиной. Я имею в виду, например, страны «Северной восьмерки»», - заявил Владимир Лупаций.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский объяснил, какая важная задача стоит перед украинцами: «Сначала нужно понять».

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский сообщил, какой должна быть зона безопасности для Украины: «Адекватные рамки сожительства».





