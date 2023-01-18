Директор фонда «REUA» Олег Кленин рассказал, что их фонд планирует построить для мариупольцев небольшой город с индустриальным хабом в Киевской области.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как рассказывает гость программы, у всех людей, которые уехали из Мариуполя после российского нападения, сейчас одна проблема – вернуться. Тем не менее, отмечает он, многие говорят, что не хотят жить на этом самом большом кладбище в Европе.

«Я знаю, что Мариуполь будет отстраиваться, есть очень влиятельные покровители, мер города, многие, фамилии не буду перечислять. То есть, пожалуйста, ребята, стройте Мариуполь, помогайте. Я хочу строить для мариупольцев, но не на территории Мариуполя», - объясняет Олег Кленин.

По словам эксперта, в Киевской области они познакомились с мэром макаровской территориальной громады. Он добавляет, что этот город чуть ли не 5 раз переходил из рук в руки во время оккупации, а сам мэр очень позитивно настроен к временно перемещенным лицам.

«Я рассказал ему идею строительства города и о том, что половину построенного фонд отдаст для мариупольцев, а половину мэр примет решение для своих граждан. Идея строительства такого маленького города на одну тысячу семей локально, в котором есть индустриальный хаб, на котором эти же люди работают», - рассказывает Олег Кленин.

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