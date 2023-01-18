Идеолог Олесь Доний объяснил, что нам следует изменить свое отношение к украинской истории в том плане, что нельзя отбрасывать определенных персонажей из-за их этнического происхождения.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Если мы называем все, что происходило на территории Украины на протяжении веков, украинской культурой и историей, придется расширять исторический пантеон. Кого считать, а кого не считать героями – это личное чувство и право каждого из нас», – отмечает Олесь Доний.
Как он объясняет, нам следует переосмыслить свое отношение к истории в культурологическом и этническом плане, а также не исключать тех или иных персонажей из-за их модели поведения, этнического происхождения и т.д.
«Вы будете просто удивлены, как много людей родила Украина и кого наша гуманитарная элита категорически не желает воспринимать как украинских персонажей. Я же утверждаю, что не только те, кто писали на украинском или боролись за украинское государство, являются частью нашего условного пантеона, но и все, кто родился на этой территории. То есть все, независимо, положительные или отрицательные они персонажи», - утверждает Олесь Доний.
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По мнению идеолога, нужно понять и принять тот факт, что к формированию украинской культуры присоединились также и другие сообщества со своими культурными вкраплениями – польское, венгерское, еврейское, австрийское, крымскотатарское, ромское, армянское и т.д.
Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что с 2014 года российская пропаганда готовила россиян к сегодняшней полномасштабной войне.
Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, кто такие украинцы.