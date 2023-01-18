Идеолог Олесь Доний объяснил, что с 2014 года российская пропаганда готовила россиян к сегодняшней полномасштабной войне, но если бы она началась еще тогда, нам пришлось бы труднее.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, если бы путин решился на полномасштабную войну в 2014 году, то нам пришлось бы гораздо труднее и даже неизвестно, где именно в таком случае удерживался бы фронт. Сейчас же, подчеркивает он, готовность нашей нации гораздо больше, чем сила государства в целом.

«Почему он не решился? У него были такие же идеи по уничтожению Украины и украинцев. Почему он не решился? Если проанализировать, то на тот момент еще не была столь запущена антиукраинская пропаганда в медиа, и у них еще не было готовности», - объясняет Олесь Доний.

По словам идеолога, не так-то просто ввести свои войска в другую страну. Для этого, говорит он, нужно объяснить еще своей нации, почему это делается. И на протяжении всех этих лет, констатирует эксперт, пропаганда как раз и промывала россиянам мозги.

«То есть большинство российской федерации – не просто имперцы, они готовы нас убивать. Они готовы уничтожать и украинское государство и физически истреблять украинцев. Это была запущенная деятельность, это медийный моховик», - заключает Олесь Доний.

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