Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россия с помощью заявления Медведчука решила запугать в очередной раз Запад.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Они ищут альтернативные источники вот такого вброса, и Медведчук, в принципе, неплохо на эту роль подходит. Я думаю, что пытаются в очередной раз через Медведчука забросить такую пугалку для Запада», - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, именно сейчас появилась статья Медведчука с запугиваниями ядерным оружием, потому что Запад начал говорить о предоставлении Украине тяжелого наступательного вооружения. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, именно поэтому рф в очередной раз решила напомнить Западу о так называемых красных линиях.
«Но все мы помним про эти красные линии. И про HIMARS нас предупреждали, и Турцию про «Байрактары» предупреждали, та и вообще про все предупреждали. И что в итоге? Европа должна наконец-то принять, что нет красных линий для российской федерации», - заявил Борис Тизенгаузен.
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Как писала ранее Politeka, Павел Себастьянович рассказал, какие нарративы Медведчук выдвинул в своей статье: «Сейчас звучит лицемерно».
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