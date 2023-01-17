Американский военный Гарри Табах сообщил, что в россии принято кидать военных на передовую, как пушечное мясо.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это традиционная российская тактика ведения войны. Это еще Наполеон описывал, что они берут массой, что человеческая жизнь ничего не стоит, что офицеры могут продавать своих солдат в рабство. И много такого описания есть в исторических учебниках, мемуарах немецких и турецких», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, та же дедовщина, которая существует в российской армии, свидетельствует, что за жизнь солдата никто не отвечает, она ничего не стоит. Как подчеркнул Гарри Табах, в российской армии принято, что военного можно бить, грабить, унижать, насиловать, кидать на передовую, как пушечное мясо.

«Когда после этих парадов, после всего красивого они сталкиваются с какой-то армией, которая может воевать и хочет воевать, защищать свою землю, они понимают в конце концов, что они не боеспособны, и переходят к террористическим актам», - заявил Гарри Табах.

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