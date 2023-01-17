Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что сегодня мы наблюдаем процесс становления новых ответственных механизмов военного взаимодействия в западном мире.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Мы находимся пока только в середине пути, где война россии против Украины действительно становится частью отстаивания видения мира, который продавливался, продвигался, начиная с конца 2021 и начала 2022 года», - заявляет Андрей Ермолаев.

Но и западные конкуренты и россии, и Китая, добавляет он, это же время используют для того, чтобы нарастить и усилить свою предложенную модель. То есть, констатирует философ, идет консолидация самого демократического мира.

«Даже НАТО как еще вчера самый яркий символ западного мира уходит на второй план по сравнению с, например, Рамштайном как новым символом западного оборонительного военно-политического объединения», - отмечает Андрей Ермолаев.

По его словам, сегодня воссоздаются и более жесткие, более ответственные механизмы взаимодействия в финансовой, военной, политической и прочих сферах западного мира. А еще вчера, напоминает гость программы, речь шла о том, что западный мир не выдержит конкуренции, распадется на 2, 3, 4 полюса.

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