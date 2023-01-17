Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что нарратив Медведчука вписывается во всё то, о чем в последнее время говорил кремль.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Особенно это сейчас звучит лицемерно, когда такая трагедия в Днепре, где погибло уже более 40 человек от взрыва ракеты, которая попала в жилой дом. И вот на фоне этой войны кровавой, на фоне этих всех жертв Медведчук вот такой выдвигает нарратив, что надо садиться за стол переговоров», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, Медведчук заявляет, что Украина должна пойти на уступки, чтобы снять напряжение и избежать ядерной катастрофы. При этом, как подчеркнул Павел Себастьянович, Медведчук призывает Украину учесть интересы всех сторон, то есть учесть интересы исключительно рф.

«В общем, вот такой нарратив выдвинул Медведчук или кремль. Такой нарратив вписывается в всё то, что в последнее время говорили Дугин, путин, Медведев, вот эти все, кто каким-то образом оправдывает свою агрессию. Это всё хорошо вкладывается в этот общий нарратив, и россия преподносится для жителей рф как миротворец», - заявил предприниматель.

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