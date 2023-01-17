Директор фонда «REUA» Олег Кленин рассказал, что они разработали механизм решения проблемы обеспечения чистой водой украинцев на пострадавшей территории.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«На примере Мариуполя. Первое, что перебили орки – это электричество. Выключилось электричество, выключились насосы, воды не стало. И ни хорошей, ни плохой, никакой. Это основная проблема, с которой сейчас сталкивается Украина, ее нужно решать», - отмечает Олег Кленин.

Как он рассказывает, механизм решения существует, в фонде они создали механизм мобильной очистки воды. Эксперт объясняет, что теперь можно брать воду любого качества из любого источника, подземного или какой-то реки, и получить чистую питьевую воду.

Гость программы подчеркивает, что необходимость обеспечить чистой питьевой водой людей, которые находятся сейчас на пострадавшей территории, – это проблема, которую нужно решить сейчас, а потом уже в мирное время можно говорить о чистых трубах, о вторичном заряжении воды, которое происходит после очистки системы водоканала.

«Понятно, как решить, и мы это предлагаем, и успешно реализуем. Кривой Рог – поставили оборудование, Бучанский район – поставили, Николаев – поставим, Макаров будет четвертым городом, в январе поставим, и дальше будем продолжать по всей Украине», - рассказывает Олег Кленин.

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