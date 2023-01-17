Идеолог Олесь Доний рассказал, что благодаря осознанию себя украинцами многие личности боролись за украинскую государственность и работали на благо нашей культуры.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Принцип самоосознания себя другими, изначально отличными от поляков и русских, в конечном счете от других народов постепенно приводил к пониманию собственной отдельности и оригинальности. Осознание себя украинцем вдохновляло многих поистине геройских личностей на титанический труд во благо украинской культуры или обретения украинской государственности», - подчеркивает Олесь Доний.

В то же время он отмечает, что согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» украинец – это не только тот, кто себя так четко называл, но и тот, кто этого слова не знал или не использовал. В частности, в пример идеолог приводит Тараса Шевченко, который не употреблял слова «украинец», но, безусловно, является именно великим украинцем.

«Концепция «25 ступеней» пропагандирует впитать в себя всю историю нашей земли, а значит, и культуру всех этносов, которые когда-то здесь находились без этнической ксенофобии, что чрезвычайно важно. Идея «25 ступенек» такова: все, что было в Украине – это наша история. Все, все, все. Приближенное понимание того, что теперь называют политической нацией», – объясняет Олесь Доний.

Как заключает эксперт, согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» нужно не только осознавать, что ты – украинец, но и позволять быть украинцами другим. То есть, констатирует он, украинцы – это разные люди и они могут ими быть, нужно только осознать себя таким.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что явление культуры охватывает не только материальное и духовное достояние человечества за всю историю.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя раскалывать украинское общество.





