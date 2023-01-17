16 января 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы «Роттердам+», по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Сообщает сайт НАБУ .

Это второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов, который разоблачили в октябре 2022 года. Расследование первого, по подозрению шести человек – относительно незаконной переплаты более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов – завершили в сентябре 2022 года.

Круг подозреваемых в новом эпизоде ​​включает:

2 бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

6 бывших членов НКРЭКУ;

2 действующих члена НКРЭКУ;

1 действующего и 2 бывших работника НКРЭКУ;

2 действующих чиновника группы частных теплогенерирующих компаний.

Шесть из этих лиц, по версии следствия, осознанно принявших участие в преступлении, получили новые подозрения по ч.2 ст.364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы «Роттердам+», квалифицировали по ч.2 ст.367 УК Украины. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам.

По версии следствия, в так называемую формулу «Роттердам+», заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно – на транспортировку угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается выводом эксперта.

Следствие имеет доказательства, что принять такую ​​формулу исчисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 на указанное предложение пристав. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг конечному потребителю, в том числе и первой необходимости.