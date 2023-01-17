Политолог Руслан Бизяев прокомментировал некоторые пункты по прогнозу Saxo Bank на 2023 год и отметил, что объединение миллиардеров для создания энергетического проекта на триллион вполне возможно.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Датский Saxo Bank дал свой традиционно шокирующий прогноз на 2023 год, отметив, что мировая экономика перейдет на военные рельсы и многое другое», - сообщает Руслан Бизяев.

Как он рассказывает, первым пунктом Saxo Bank отметил, что миллиардеры объединятся для создания энергетического проекта на один триллион. По мнению эксперта, это достаточно логично, если учитывать, что и администрация Байдена, и нынешнее руководство Евросоюза, и Великобритания в определенной степени россия и Ближний Восток в той или иной степени поддерживают переход на так называемый зеленый курс.

«Поэтому, учитывая, что основные инвестиционные фонды в мире уже два года проводят эту политику, мне кажется, что это вполне возможно. Даст ли это тот результат, на который рассчитывают те мировые игроки и самые богатые люди мира, и то, что человечество однозначно перейдет на зеленый курс, - возникают вопросы», - отмечает Руслан Бизяев.

Кроме того, добавляет политолог, согласно прогнозу Saxo Bank, золото подорожает до 3 тысяч долларов за унцию. По его словам, это вполне возможно, если учитывать те аспекты, которые мы наблюдаем на мировом рынке, например, кризис криптовалют.

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