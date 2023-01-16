Грузинский военный Мамука Мамулашвили сообщил, что российский народ уже не способен приспособиться к современным реалиям.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Довольно сложно понять психологию русского так называемого человека, потому что они (россияне – Ред.) идут на неадекватные действия. Также у них руководство неадекватное, и неадекватное руководство соответственно создало неадекватное военное руководство и пытается его каждый раз поменять», - сообщил Мамука Мамулашвили.

По словам военного, сложно понять менталитет россиян, их ценности, которыми они руководствуются. Как подчеркнул Мамука Мамулашвили, единственное, что мы четко видим, - это варварские способы ведения боевых действий. Народ, который способен на такие зверства, не способен будет приспособиться к современности.

«Они не смогут приспособиться к развитию. Это и есть первый показатель того, что россия распадается на фрагменты. Я бы сказал, что вся неадекватность вызвана российским обществом, российское общество – заказчик той войны, которую мы видим сегодня», - заявил Мамука Мамулашвили.

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