Идеолог Олесь Доний рассказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя раскалывать украинское общество, вместо этого нужно объяснять, почему путь независимости – победный.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Даже если вы думаете, что вы правы, а остальные – нет, не колите Украину. Мы в 1991 году не говорили, что проголосовавшие против независимости и поддержавшие Горбачева малороссы, не украинцы, быдло, рука москвы», - рассказывает Олесь Доний.

По словам идеолога, тогда они говорили, что украинцами есть и те, и те, просто одни предлагают вторым путь независимости, лучший, по их мнению. Итак, констатирует он, речь идет о философии любви, о том, когда к людям с чем-либо подходят именно с любовью. По словам эксперта, это обязательный элемент украинской идеи.

«Мы шли из любви и убедили, что любовь внутри нации важнее. Но за свою любовь нужно, безусловно, бороться, уметь давать в зубы врагу, кто наступает на твою любовь. Но внутри нации должна царить любовь», – подчеркивает Олесь Доний.

Как он объясняет, ни в коем случае нельзя раскалывать нацию, ведь это обязательно использует враг. Следовательно, констатирует эксперт, речь идет о совсем другой философии и психологии, которая на самом деле победная.

Как сообщала Politeka, Jonah объяснил, что россиянам, которые на загнивающем Западе кричат о «русском мире», следует вернуться в россию.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал о необходимости усвоить этику самоограничений.





