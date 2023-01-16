Госфинмониторингом публикована схема рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.

Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.

В период с 20 по 24 февраля т.г. в г. Париж (Франция) состоятся рабочие группы и пленарное заседание FATF.

Согласно заявлениям, опубликованным в марте, апреле, июне и октябре 2022 г., FATF отмечает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, примененных к РФ с целью защиты международной финансовой системы.

FATF уже утвердила ряд ограничений членства РФ в организации, касающихся лишения РФ всех ее руководящих функций и запретов участвовать в текущих и будущих проектах FATF, а также на заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB), в статусе члена FATF.

Кроме того, FATF будет продолжать следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопросы РФ.

С учетом указанного Госфинмониторингом продолжается коммуникация по FATF и работа по сбору материалов, которые могут стать базой для дальнейшего санкционирования РФ в рамках FATF. При этом подчеркиваем, что нами строго придерживаются общепринятые принципы конфиденциальности и неразглашения данных в сотрудничестве с FATF.

Мы продолжаем призывать глобальные институты ПИК/ФТ/ФРСМЗ действовать решительно и применять эффективные решения, чтобы помочь остановить жестокую и непровоцированную агрессию РФ против Украины и защитить Глобальную финансовую систему от угрожающего поведения РФ. Лишение членства РФ в FATF и включение РФ в черный список FATF – это те действия, которые может предпринять FATF для противодействия финансированию со стороны РФ мер подрывающих Глобальную финансовую безопасность и нарушающих Мировой порядок.