Кроме экономических, инфраструктурных, гуманитарных и социальных катастроф, специалисты Государственной экологической инспекции рассчитали масштабные экологические изменения, которые крайне негативно влияют на окружающую среду не только Украины, но и всей Европы в целом. Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.

В результате расчетов за 10 месяцев имеем следующие данные:

- 280 132 м2 грунтов загрязнено опасными веществами;

- 11079525 м2 земель засорено остатками уничтоженных объектов и боеприпасов;

- 686168 т нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами;



- 59 150 га лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами, некоторые из них будут возобновляться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные - потеряны навсегда;

- 979 113 м2 объектов, в их критической инфраструктуре, уничтожено, их остатки нанесли вред окружающей среде;

- 1 574 т – масса загрязняющих веществ, попавших в водные объекты;

- 932 594 кг – масса посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ;

- 410 150 000 м3 – объем забранной/использованной воды самовольно.

Работаем на победу, каждый на своем фронте.