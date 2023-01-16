Военный Святослав Дубина сообщил, что россия в ближайшее время начнет подготовку еще 200 тысяч мобилизованных для отправки на фронт.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Политика российской федерации – забросать нас мясом. То есть сейчас в сентябре они подготовили порядка 200 тысяч, где-то около 50 тысяч сразу забросили на фронт. Почему говорят, что русские будут пытаться опять атаковать? Потому что порядка 150 тысяч сейчас в январе-феврале будут заведены в Украину», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, в российской федерации после этого опять начнутся мобилизационные процессы, и кремль будет продолжать набирать людей на фронт. Как предположил Святослав Дубина, россия наберет снова приблизительно 200 тысяч и опять будет их готовить к отправке на передовую.

«То есть приблизительно раз в квартал нам будут забрасывать порядка 200 тысяч военнослужащих, и с ними все-равно нужно что-то делать», - заявил Святослав Дубина.

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