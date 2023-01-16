Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что значат последние изменения в военном руководстве рф, и заявил, что россия все меньше становится похожей на государство и все больше – на fale state.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Похоже, пригожин где-то заигрался, перегнул палку. И каким-то образом, неизвестным нам, какие-то люди, шойгу, герасимов и скорее всего, конечно, патрушев (потому что такие вопросы может решить, наверное, только патрушев сегодня в окружении путина) сказали: «Братишка вова, володя, ты со своим поваром заигрался, так не пойдет, у нас здесь государство, а не песочница, а в государстве есть порядок, в государстве есть министр, есть начальник Генштаба, есть армия, а не повар, командующий войсками», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Так что, констатирует эксперт, они смогли как-то довести до путина и объяснить это ему. Попутно он вспоминает, как долго мы все ждали какой-то переворот в москве, вот, по сути, что-то и произошло. По словам политтехнолога, путин хотел видеть повара во главе войск, но остальное командование собралось и сказало, что так не будет. Поэтому, утверждает он, это произошел переворот в российском руководстве.

«российское государство все еще пытается снова стать государством. Я не раз за последние недели говорил, что россия стала полностью fale state как Сомали, где командуют какие-то банды», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он рассуждает, те государственники, которые еще остались в кремле, в частности, шойгу и патрушев сейчас пытаются все-таки показать и россиянам, и миру, что россия еще существует как государство, как российская федерация.

Как сообщала Politeka, Табах объяснил, что сегодня у республиканцев в Конгрессе США очень сильно меняется подход к Украине.

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