Идеолог Олесь Доний рассказал, что явление культуры охватывает не только материальное и духовное достояние человечества за всю историю, но и то, как мы ведем себя в обществе.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Культура – это не только искусство, как убеждены многие сограждан. Это не только египетские пирамиды, скульптуры Микеланджело или стихи Шевченко. Культура – это не только материальное, но и духовное», – подчеркивает Олесь Доний.

Итак, констатирует он, когда говорим о культуре, речь идет о комплексе ценностей, что человечеству удалось наработать за всю свою историю. Следовательно, добавляет идеолог, все позиции концепции «25 ступеней к общественному счастью» тоже справедливо можно считать культурой.

«Но в этом пункте речь идет прежде всего о личном культурном уровне. Мы не будем останавливаться в развитии, понимаем, что повторение милых для слуха мантр о самом благозвучном языке и песенной нации еще не являются предохранителями от собственного хамства и бескультурья», - объясняет Олесь Доний.

По его мнению, мы имеем право гордиться собственным прошлым, и это совершенно справедливо, но нужно не забывать о необходимости работы над собой сегодня. Поэтому, констатирует эксперт, стоит принять во внимание четвертую ступень к общественному счастью – «Повышай собственный уровень культуры».

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