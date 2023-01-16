Идеолог Олесь Доний рассказал, что явление культуры охватывает не только материальное и духовное достояние человечества за всю историю, но и то, как мы ведем себя в обществе.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Культура – это не только искусство, как убеждены многие сограждан. Это не только египетские пирамиды, скульптуры Микеланджело или стихи Шевченко. Культура – это не только материальное, но и духовное», – подчеркивает Олесь Доний.
Итак, констатирует он, когда говорим о культуре, речь идет о комплексе ценностей, что человечеству удалось наработать за всю свою историю. Следовательно, добавляет идеолог, все позиции концепции «25 ступеней к общественному счастью» тоже справедливо можно считать культурой.
«Но в этом пункте речь идет прежде всего о личном культурном уровне. Мы не будем останавливаться в развитии, понимаем, что повторение милых для слуха мантр о самом благозвучном языке и песенной нации еще не являются предохранителями от собственного хамства и бескультурья», - объясняет Олесь Доний.
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По его мнению, мы имеем право гордиться собственным прошлым, и это совершенно справедливо, но нужно не забывать о необходимости работы над собой сегодня. Поэтому, констатирует эксперт, стоит принять во внимание четвертую ступень к общественному счастью – «Повышай собственный уровень культуры».
Как сообщала Politeka, Доний объяснил, почему россияне занимаются мародерством в украинских городах.
Также Politeka писала о том, что Доний рассказал о необходимости усвоить этику самоограничений.