Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что ракеты, которыми рф могла обстрелять несколько дней назад Киев, оснащены 250 килограммами взрывчатки.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я сразу скажу, что нам надо сейчас всем настроиться на тяжелые времена. Вот эти ракеты, которые прилетели в Киев, не понятно, что это за ракеты. Если это ракеты С-300 или С-400, если стали доставать до нас россияне из Беларуси или даже из россии вот этими ракетами, то судьба нас ждет, которую уже получили Николаев, Запорожье», - сообщил Михаил Шейтельман.

Как подчеркнул Михаил Шейтельман, использование россией этих ракет может говорить о том, что обстрелы северных и центральных областей Украины могут участиться. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, эти ракеты предназначены для того, чтобы сбивать самолеты, они оснащены металлическими кубиками внутри.

«Это работает примерно так, как террористы-самоубийцы. Когда террорист-самоубийца взрывается, это 10 килограмм взрывчатки, начиненной гвоздями. Здесь то же самое, только не 10 килограмм взрывчатки, а 250», - заявил Михаил Шейтельман.

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