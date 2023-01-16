Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что украинцам необходимо сформулировать то, каким должен быть послевоенный мир.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я считаю, что в реальном документе «капитуляция» вряд ли будет употребляться. Это будет документ о прекращении военных действий, будет называться как-то более обтекаемо, но то, что он должен включать определенные пункты, препятствующие восстановлению агрессивной российской империи, вот это факт», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, уже сейчас Украина должна думать о будущем мироустройстве, о том, какой должна быть в будущем, после войны россия, чтобы больше не представлять угрозы ни для Украины, ни для других государств. Как подчеркнул Александр Кочетков, эту тему надо обсуждать, об этом нужно думать и это надо формулировать.

«Мы оказались не слишком готовы к войне, но, по крайней мере, к миру мы должны подготовиться по-настоящему и обстоятельно», - заявил Александр Кочетков.

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