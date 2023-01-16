Парамедик-доброволец Michael Jonah объяснил, что после освобождения на Донбассе придется временно ограничить людей в праве голосовать, поскольку много лет там доминировала российская пропаганда.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Честно говоря, я бы как военная администрация объявил данную зону с ограниченными правами на некоторое время. То есть, пока там происходит разминирование (ред. – в головах людей), голосовать там нельзя», - рассказывает Michael Jonah.

Как он объясняет, есть понятие информационной гигиены: людям на временно оккупированных территориях в головы запихнули много чего плохого, поэтому сейчас нужно помочь им разобраться.

В то же время гость программы утверждает, что речь не идет о какой-то изоляции людей на Донбассе после деоккупации. По его словам, наоборот нужно будет максимально создать такие условия жизни, чтобы люди поняли, что все-таки при Украине лучше.

«Объективно лучше. Донбасс жил намного лучше до войны. Поверьте, не много времени пройдет, потому что желудок более восприимчив, чем голова», - заключает Michael Jonah.

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