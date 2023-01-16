Парамедик-доброволец Michael Jonah объяснил, что россиянам, которые на загнивающем Западе кричат о «русском мире», стоит вернуться в россию и хвалить свою страну изнутри, а не на европейских курортах.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Беда в том, что они не ищут диалога, они ищут монолог, они хотят тебе вывалить свою точку зрения. Диалог – это как минимум они услышат твою точку зрения, могут согласиться или нет. Их не интересует ничья точка зрения», - объясняет Michael Jonah.

Больше всего, рассказывает гость программы, его удивляют те его соученики, которые по каким-то причинам оказались в благополучной Европе или Америке по работе или еще почему-то и вдруг оттуда начинают продвигать идею «русского мира».

По словам парамедика, в таком случае им нужно быть последовательными: собрать вещи и уехать из Мадрида в Сыктывкар – тогда точку зрения этих русских можно было хоть как-то уважать, пусть даже она неприемлема. Тем не менее, констатирует он, эти амбассадоры «русского мира» продвигают свои идеи где-то на Манхеттене или на средиземноморском курорте.

«Эту ситуацию надо корректировать. Если ты такой русский-русский, пожалуйте на родину. В судебном порядке. Это как грязные ботинки, стоящие в углу: они будут пачкать все вокруг. Эти ботинки нужно либо помыть, либо убрать за дверь», - заключает Michael Jonah.

Как сообщала Politeka, в выходные продолжались интенсивные бои на Кременском и Бахмутском направлениях Донбасса.

Также Politeka писала о том, что в Днепре был создан музей деградации военно-космических сил российской федерации.