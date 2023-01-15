



Журналист Юрий Бутусов у себя в ФБ изложил мысли об ошибках на фронте и как их исправить.

1. Цель войны – это не быть на войне, цель войны – убивать врага. Все, что приводит к убийству врага – важное, все, что не приводит – вредно. Ибо только когда их будут гораздо больше убивать, они будут гораздо быстрее убегать.

2. Ответственность на фронте есть одна – за убийство врага и сохранение своих. Эти вопросы взаимосвязаны. Все остальное второстепенно.

3. Солдаты убивают так хорошо, как отлично ими командуют. Солдат убивает, когда доверяет своему командиру, а не боится наказания. Не доверяющий командиру солдат - жертва, которая потеряна без боя. Солдат, лучше мотивированный, к сожалению, может проиграть врагу, если он лучше управляемый.

4. Результат боевых действий – это зафиксированные на видео и фото убитых врагов и уничтоженной техники с координатами поражения. Отсутствие результатов поражения на видео и фото – признак недостатков в разведке и наблюдении, считать нужно только подтвержденные факты.

5. Дрон не выигрывает бой, но бой, в котором дрон не применен, скорее всего может быть проигран. Чтобы убивать командир, должен научиться управлять не только солдатами, но и дронами. Дрон над позицией важнее автомата на позиции.

6. На войне имеет значение не цена орудия, а цена убийства. Считать нужно стоимость цикла убийства, все его составляющие. Это и есть подлинная стоимость ресурсов. И из этого следует: Убивающий врага должен определять боевой порядок. Убивающий – источник планирования для того, кто дает приказ. Важна позиция, которая позволяет убивать врагов, а не та, которая начерчена на карте.

7. Беречь людей на войне – это не сочувствовать и не хвалить, беречь людей – это готовить и командовать.

8. Быть командующим или командиром – это не выдавать приказы, быть командующим – это давать результат на поле боя. Командующий и командир отвечают за убийство врага и сохранение своих и отвечают первыми. Не обязательно наказывать – но обязательно называть то, что произошло своими именами.

9. Управляемость войск – это ответственность высшего руководства, отвечающего за организацию, боевую подготовку, своевременные назначения и замену командных кадров, обеспечение, объективную оценку боеспособности. Если последствия проблем с управляемостью опрокидываются только на солдат – это помешает солдатам убивать врага и не изменит ничего.

10. Ложь удобна для политики – но убийственна для бойцов. Ложь не позволяет сделать правдивые выводы, не позволяет ввести изменения, не позволяет продвигать достойных и лучших, позволяет прятать неэффективных, но лояльных. Ложь – это предвестник поражений, которые могут повторяться снова. Ложь мешает убивать врага.