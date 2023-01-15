Назначение генерала Александра Лапина на руководящую должность в командование Сухопутных войск вооруженных сил российской федерации отразилось на положении дел на фронте. В частности, у российских кафиров изменились тактика и стратегия ведения боевых действий.

Я бы назвал назначение Лапина начальником штаба Сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации тревожным звонком.

То есть, все те разговоры о его дискредитации и уходе в небытие, к сожалению, не подтвердились.

Опасность состоит в том, что у Лапина есть реальный опыт. И то, что сейчас происходит в районе Бахмута, Соледара и Клещиевки, есть фактически повторение сценария Лисичанска и Северодонецка.

Если раньше они штурмовали города, то есть шли на непосредственный огневой контакт в центре – это касалось и Попасной, и Рубежного, – то противник применил тактику фланговых охватов опорных пунктов обороны украинской армии.

Речь идет о том, что россияне пытались обойти опорные пункты украинской обороны, избегая жертв среди собственного личного состава. Эта тактика ярко проявилась 20 мая, когда был осуществлен фланговый обход украинских позиций вблизи поселков Троицкое, Врубовка и Дружба.

Также подчеркну, тогда в Луганской области были задействованы наиболее боеспособные силы российской оккупационной армии. Это – 40 бригада морской пехоты и подразделения 76-й дивизии ВДВ. Последние принимали непосредственное участие собственно во фланговых охватах позиций ВСУ.

Примечательно, что Лапин получил звание героя России именно за успешный характер штурма украинских городов Северодонец и Лисичанск.

На Бахмутском направлении россияне также отошли от лобовых штурмов, которые демонстрировали в течение последних месяцев, и перешли к тактике фланговых охватов. А назначение Лапина удивительным образом "совпало" с изменением тактики и стратегии военного противостояния россиян, когда одновременно идут наступления на Соледар и в районе Клищиевки, которая вообще выпала из виду.

Напомним, российский генерал-полковник Александр Лапин получил должность начальника Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил России. Ранее его отстранили от должности командующего группировкой кафиров "Центр", которая участвовала в боях за Лисичанск.

Дмитрий Снегирев. Политолог, военный эксперт. Сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело".