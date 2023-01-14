Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривен на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены санкции.
Об этом пишет ZN.UA.
До внесения компании в санкционный список на связанных с ней счетах находилось более 2 млрд грн. Все эти средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения санкций в действие находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины.
Зарегистрированная в Риге компания Royal Pay Europe связана с российским букмекером 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.
Наложенные на нее санкции предусматривают:
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- Блокировка активов;
- Запрет на вывод капиталов за пределы Украины;
- Остановку выполнения финансовых и экономических обязательств;
- запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
- Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.
По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и была основана в 2016 году.