Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривен на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены санкции.

Об этом пишет ZN.UA.

До внесения компании в санкционный список на связанных с ней счетах находилось более 2 млрд грн. Все эти средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения санкций в действие находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины.

Зарегистрированная в Риге компания Royal Pay Europe связана с российским букмекером 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.

Наложенные на нее санкции предусматривают:

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  • Блокировка активов;
  • Запрет на вывод капиталов за пределы Украины;
  • Остановку выполнения финансовых и экономических обязательств;
  • запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
  • Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и была основана в 2016 году.