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Судья М.Шаховнина приняла по крайней мере три незаконных решения о лишении прав управления транспортными средствами невиновных лиц на основании поддельных документов в связи с их участием в акциях протестов во время Революции Достоинства, в том числе поездкой в Межигорье Виктора Януковича 29.12.2013. К примеру, Постановлением от 24.01.2014 г. по делу №758/650/14-п судья привлекла участника акций протеста к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца по статье 122-2 КУоАП. Дело рассматривалось при отсутствии водителя. Никаких доказательств того, кто был за рулем автомобиля, не было, а в протоколе об административном правонарушении были указаны разные номерные знаки автомобиля, что свидетельствовало о ненадлежащем оформлении документов и исключало возможность идентификации нарушителя.
Общественный Совет Добродетели 17.06.2019 принял вывод о несоответствии судьи Подольского районного суда города Киева Шаховниной Марины Олеговны критериям добродетели и профессиональной этики. Несмотря на все эти обстоятельства, 25 мая 2021 на основании решения собрания судей №9 от 25.05.2021 года, в нарушение требований ст. 20, ст. 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" Шаховнина Н. А. была избрана председателем Подольского районного суда г. Киева. При отсутствии полномочий на осуществление правосудия это прямо противоречит требованиям статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Может ли быть авторитетом для судей, адвокатов, прокуроров или других участников судебного процесса лицо, управляющее судом незаконно, судило участников автомайдана и уже пять лет не имеет права осуществлять правосудие? В этих вопросах должен принять четкое и однозначное решение Совет Судей Украины, в который периодически поступают обращения с требованиями рассмотреть ситуацию и принять правовое решение. Это должно быть само решение, которое станет основанием для проведения собрания судей Подольского райсуда, где они изберут легитимного Председателя суда и устранят это недоразумение. А для Высшего совета правосудия решение подобных вопросов – индикатор наведения порядка в судебной власти и утверждение верховенства права. Также следует обратить внимание на то, что во время продолжения процедуры оценки у госпожи Шаховниной и так могут возникнуть значительные проблемы из-за негативного заключения Общественного совета добродетели по отношению к ней, а продолжение неблагочестивых действий в виде пребывания на административной должности при наличии существующих законодательных ограничений может вообще поставить крест на ее судейской карьере и в результате увольнения с должности судьи.
Делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали всех восьмерых членов Высшего совета правосудия (ВРП) по своей квоте. Это важное решение, которое разблокирует ряд административных вопросов в судебной ветви власти и является одним из индикаторов в планах евроинтеграции. Перед сложившейся ВРП стоит много задач.
В ближайшее время будет избран Председатель ВРП и его заместитель, ждет своего решения утверждения персонального состава Высшей квалификационной комиссии судей, конкурсная комиссия подала 32 кандидатуры на 16 вакантных позиций. Каждое кадровое и административное решение СРП будет под микроскопом анализироваться судейским корпусом и экспертами. Высокое доверие нужно будет подтвердить справедливыми и прозрачными решениями. И, конечно, главные из них – это назначение и увольнение судей. Из-за промедления с формированием ВРП во многих районах сложилась сложная ситуация с реализацией права граждан и справедливое правосудие, просто не хватало судей для рассмотрения всех дел, а ковод и война добавили проблемы с миграцией населения и явкой участников судебных заседаний.
Один из резонансных вопросов, которые мешают судопроизводству и подрывают доверие к судебной власти – деятельность незаконно назначенной на должность Председателя Подольского районного суда г.Киева Марины Шаховниной. Данное лицо не может осуществлять судопроизводство, поскольку его полномочия как судьи закончились еще в 2017 году и оно не было назначено на должность судьи бессрочно. Это и логично, потому что назначить «судью автомайдана» никто бы не согласился.
Судья М.Шаховнина приняла по крайней мере три незаконных решения о лишении прав управления транспортными средствами невиновных лиц на основании поддельных документов в связи с их участием в акциях протестов во время Революции Достоинства, в том числе поездкой в Межигорье Виктора Януковича 29.12.2013. К примеру, Постановлением от 24.01.2014 г. по делу №758/650/14-п судья привлекла участника акций протеста к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца по статье 122-2 КУоАП. Дело рассматривалось при отсутствии водителя. Никаких доказательств того, кто был за рулем автомобиля, не было, а в протоколе об административном правонарушении были указаны разные номерные знаки автомобиля, что свидетельствовало о ненадлежащем оформлении документов и исключало возможность идентификации нарушителя.
Общественный Совет Добродетели 17.06.2019 принял вывод о несоответствии судьи Подольского районного суда города Киева Шаховниной Марины Олеговны критериям добродетели и профессиональной этики. Несмотря на все эти обстоятельства, 25 мая 2021 на основании решения собрания судей №9 от 25.05.2021 года, в нарушение требований ст. 20, ст. 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" Шаховнина Н. А. была избрана председателем Подольского районного суда г. Киева. При отсутствии полномочий на осуществление правосудия это прямо противоречит требованиям статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Может ли быть авторитетом для судей, адвокатов, прокуроров или других участников судебного процесса лицо, управляющее судом незаконно, судило участников автомайдана и уже пять лет не имеет права осуществлять правосудие? В этих вопросах должен принять четкое и однозначное решение Совет Судей Украины, в который периодически поступают обращения с требованиями рассмотреть ситуацию и принять правовое решение. Это должно быть само решение, которое станет основанием для проведения собрания судей Подольского райсуда, где они изберут легитимного Председателя суда и устранят это недоразумение. А для Высшего совета правосудия решение подобных вопросов – индикатор наведения порядка в судебной власти и утверждение верховенства права. Также следует обратить внимание на то, что во время продолжения процедуры оценки у госпожи Шаховниной и так могут возникнуть значительные проблемы из-за негативного заключения Общественного совета добродетели по отношению к ней, а продолжение неблагочестивых действий в виде пребывания на административной должности при наличии существующих законодательных ограничений может вообще поставить крест на ее судейской карьере и в результате увольнения с должности судьи.
Делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали всех восьмерых членов Высшего совета правосудия (ВРП) по своей квоте. Это важное решение, которое разблокирует ряд административных вопросов в судебной ветви власти и является одним из индикаторов в планах евроинтеграции. Перед сложившейся ВРП стоит много задач.
В ближайшее время будет избран Председатель ВРП и его заместитель, ждет своего решения утверждения персонального состава Высшей квалификационной комиссии судей, конкурсная комиссия подала 32 кандидатуры на 16 вакантных позиций. Каждое кадровое и административное решение СРП будет под микроскопом анализироваться судейским корпусом и экспертами. Высокое доверие нужно будет подтвердить справедливыми и прозрачными решениями. И, конечно, главные из них – это назначение и увольнение судей. Из-за промедления с формированием ВРП во многих районах сложилась сложная ситуация с реализацией права граждан и справедливое правосудие, просто не хватало судей для рассмотрения всех дел, а ковод и война добавили проблемы с миграцией населения и явкой участников судебных заседаний.
Один из резонансных вопросов, которые мешают судопроизводству и подрывают доверие к судебной власти – деятельность незаконно назначенной на должность Председателя Подольского районного суда г.Киева Марины Шаховниной. Данное лицо не может осуществлять судопроизводство, поскольку его полномочия как судьи закончились еще в 2017 году и оно не было назначено на должность судьи бессрочно. Это и логично, потому что назначить «судью автомайдана» никто бы не согласился.